"Была влюблена": Джамала удивила неожиданным признанием насчет конкурсанта Нацотбора на Евровидение

Джамала заявила, что она, как и другие девушки, была влюблена в Ивана Леньо во время учебы в консерватории.

Украинская певица Джамала, которая является членом жюри Нацотбора на Евровидение-2018, призналась, что когда-то была влюблена в вокалиста группы KOZAK SYSTEM Ивана Леньо.

Об этом она заявила после выступления KOZAK SYSTEM в рамках полуфинала отбора с песней «Mamai».

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Джамала сказала, что она, как и другие девушки, была влюблена в Ивана во время учебы в консерватории.

«Мне очень понравилось, я хотела танцевать я должна признаться. Мы учились в консерватории. Ваня был аспирантом, а я еще только поступила... Я была даже влюблена в Ваню», – рассказала Джамала.

После этого Иван Леньо подошел к певице и поблагодарил ее за теплые слова поцелуем в щеку.

«...И вы знаете, кто не был влюблен в консерватории в Ваню – все были влюблены в Ваню!», – добавила Джамала.

Выступление KOZAK SYSTEM (видео: СТБ)

Как сообщал УНИАН, первый полуфинал украинского национального отбора на Евровидение завершился победой певца Laud, и групп The Erised и Vil'na.