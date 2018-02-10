Первые полуфиналисты выступили на украинском отборе Евровидения-2018 (видео)
23:35, 10 февраля 2018
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Из девяти участников первого полуфинала национального отбора на песенный конкурс "Евровидение" в финал выйдут только трое.
В Украине проходит отбор участников на "Евровидение 2018" / фото из открытых источников
В Киеве состолся первый полуфинал национального отбора песенного конкурса "Евровидение 2018". За право участвовать в финале отбора соревнуется девять участников.
В финал нацотбора, который пройдет 24 февраля, по результатам двух полуфиналов (10-го и 17 февраля) выйдут по три конкурсанта.
"Евровидение 2018" пройдет в столице Португалии Лиссабоне 8-го, 10-го и 12 мая. Украина попала во второй полуфинал.
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