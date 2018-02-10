Первые полуфиналисты выступили на украинском отборе Евровидения-2018 (видео)

23:35, 10 февраля 2018
Общество
192 0
В Украине проходит отбор участников на

В финал нацотбора, который пройдет 24 февраля, по результатам двух полуфиналов (10-го и 17 февраля) выйдут по три конкурсанта.

"Евровидение 2018" пройдет в столице Португалии Лиссабоне 8-го, 10-го и 12 мая. Украина попала во второй полуфинал.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Евровидение