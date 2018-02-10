Скончался директор Института философии Мирослав Попович

22:52, 10 февраля 2018
Общество
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Известный украинский философ, академик НАН Украины умер на 88-ом году жизни / скриншот

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"Страшное и печальное известие - ушел из жизни философ, мыслитель, человек, моральный авторитет Мирослав Владимирович Попович. Это большая потеря для Украины. Пусть покоится с миром! Светлая память достойному учителю!", - написал проректор.

Мирослав Попович - украинский философ, академик НАН Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор философских наук, профессор, педагог, специалист в области культурологии, логики и методологии науки, истории украинской культуры, директор Института философии им. Сковороды НАН Украины, заведующий отделом логики и методологии науки Института философии.

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Теги: #Мирослав Попович