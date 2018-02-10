Бабкин растрогал Джамалу во время выступления в первом полуфинале нацотбора "Евровидения"

Босой и с красным клубком ниток, исполнитель растрогал коллегу по шоу – Джамалу.

Вторым в первом полуфинале нацотбора на "Евровидение-2018", который начался сегодня, выступил судья "Голоса страны" Сергей Бабкин.

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Босой и с красным клубком ниток, исполнитель растрогал коллегу по шоу – Джамалу.

"Я никогда не слышала тебя, Сергей, в таком жанре. Все было органично. Ты меня растрогал. Мне понравилось очень, правда", - призналась певица.

В общем, жюри признало, что композиция была неожиданной для них.

"Мне было очень неожиданно.Такой творческий эксперимент. Круто. Это достойно финала нашего отборочного – это точно", - похвалил певца Андрей Данилко.

"Очень тяжело судить то, к чему я имею непосредственное отношение. Это действительно творческий эксперимент. Ты большой молодец. В целом, мне очень понравилось. Это был творческий эксперт. Вероятно, удался", - отметил Евгений Филатов, который принимал участие в создании песни Сергея Бабкина "Крізь твої очі".