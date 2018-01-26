Евровидение-2018: стало известно, с какой песней выступит Сергей Бабкин на украинском отборе

По словам Бабкина, эта песня посвящена трем главным женщинам в его жизни - маме, жене и дочери.

Бывший лидер группы 5nizza певец Сергей Бабкин представил песню, с которой поборется за право представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2018.

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Композиция называется "Крізь твої очі". Об этом музыкант рассказал в соцсетях. По словам артиста, эта песня посвящена трем главным женщинам в его жизни - маме, жене и дочери.

"Когда создавались слова этой песни, я видел их трех, я гулял на площади во Львове, возле Оперного театра, ходил, переходил улицы разные. Был прекрасный день, очень солнечный и слова сами приходили в голову и сложились в припев. А потом там же я купил красные очки, даже не задумываясь о символическом значении "крізь твої очі". Все это собралось в один клубок событий, а позже и переросло в идею с клубочком на обложке", - написал в Бабкин в Instagram.

По результатам первого этапа национального отбора для участия в песенном конкурсе "Евровидение 2018" стали известны имена 18 украинских исполнителей, которые примут участие в полуфиналах отбора. Они пройдут 10 и 17 февраля. В финал, который состоится 24 февраля, выйдут шесть участников. Победитель национального отбора будет представлять Украину на "Евровидении 2018", который пройдет в Лиссабоне. Конкурс "Евровидение 2018" пройдет в столице Португалии Лиссабоне 8-го, 10-го и 12 мая.

Отметим, Сергей Бабкин выступит в первом полуфинале, 10 февраля, под номером 2.