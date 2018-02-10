В Днепропетровской области задержали азербайджанца, разыскиваемого Интерполом

В Украине злоумышленник планировал начать деятельность, которая вредит национальным интересам государства.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Каменском Днепропетровской области гражданина Азербайджана, который находился в международном розыске по линии Интерпола. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Читайте такжеСБУ задержала двух иностранцев, которых разыскивают Европол и Интерпол«Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 178.3.2 ("мошенничество с нанесением значительного и особо крупного ущерба") Уголовного кодекса Республики Азербайджан», - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы установили, что в Украине злоумышленник планировал начать деятельность, которая вредит национальным интересам государства, в частности в экономической и этно-конфессиональных сферах.

Сейчас иностранец находится под стражей. Решается вопрос о его экстрадиции в Азербайджан.