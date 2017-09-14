На Харьковщине пограничники задержали россиянина, которого разыскивал Интерпол
Когда 52-летний мужчина проходил процедуру пограничного контроля, произошло срабатывание базы данных Интерпола.
В пункте пропуска “Гоптовка” 13 сентября пограничники Харьковского отряда задержали гражданина России, который находился в международном розыске. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.
Когда 52-летний мужчина проходил процедуру пограничного контроля, произошло срабатывание базы данных Интерпола.
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Как выяснилось, гражданин РФ разыскивался за “присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением”.
Пограничники сразу же задержали мужчину и проинформировали представителей Национальной полиции.
Как сообщал УНИАН, ранее на Харьковщине во время работ на заводе сбежал преступник-рецидивист.