На Харьковщине пограничники задержали россиянина, которого разыскивал Интерпол

В пункте пропуска “Гоптовка” 13 сентября пограничники Харьковского отряда задержали гражданина России, который находился в международном розыске. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

Когда 52-летний мужчина проходил процедуру пограничного контроля, произошло срабатывание базы данных Интерпола.

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Как выяснилось, гражданин РФ разыскивался за “присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением”.

Пограничники сразу же задержали мужчину и проинформировали представителей Национальной полиции.

Как сообщал УНИАН, ранее на Харьковщине во время работ на заводе сбежал преступник-рецидивист.