Завтра дождь будет идти лишь в одной области
13:10, 01 июля 2009Общество
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В Киеве - до 30°
Завтра в Украине ожидается переменная облачность, без осадков, лишь днем на Волыни местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, в южной части - 18-22°, днем 27-32°; в Карпатах ночью 9-14°, днем - 18-23°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
В Киевской области в четверг ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем - 27-32°. В Киеве температура ночью 14-16°, днем 28-30°.
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