Завтра дождь будет идти лишь в одной области

Завтра в Украине ожидается переменная облачность, без осадков, лишь днем на Волыни местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, в южной части - 18-22°, днем 27-32°; в Карпатах ночью 9-14°, днем - 18-23°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В Киевской области в четверг ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем - 27-32°. В Киеве температура ночью 14-16°, днем 28-30°.