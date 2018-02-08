Перед аннексией Крыма украинская армия была боеспособной – экс-заместитель секретаря СНБО

В Крыму группировка украинских войск насчитывала около 12 тысяч человек.

Экс-заместитель секретаря СНБО Владимир Замана заявил, что непосредственно перед аннексией Крыма украинские вооруженные силы, в целом, находились в боеспособном состоянии.

Читайте также"Альфа" в 2014 году предотвратила высадку десанта РФ в Киеве - экс-глава СБУКак передает корреспондент УНИАН, такое заявление Замана сделал как свидетель на заседании суда по рассмотрению уголовного производства о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Отвечая на вопрос прокурора о состоянии вооруженных сил перед аннексией Крыма, Замана указал, что они были, в целом, боеспособными: в том числе – их боевая составляющая, которая насчитывала около 106 тыс. военных. В целом в ВСУ на то время насчитывалось 160 тыс. военных.

В Крыму группировка войск составляла около 12 тыс.: корабельный состав 2,5-3 тыс., береговая охрана - 1,5 тыс., авиация, ПВО, силы обеспечения, штабы, и прочие.

Кроме того, Замана сообщил, что перед аннексией из рядов ЧФ РФ освободили некоторых офицеров - по национальности украинцев, и что Россия увеличивала военный контингент в Крыму.

Ранее адвокат экс-президента-беглеца Виктора Януковича Виталий Сердюк, ссылаясь на копию выписки из протокола допроса бывшего и.о. министра обороны Игоря Тенюха, заявил, что окончательное решение о выводе украинских войск из Крыма принял экс-глава АП Сергей Пашинский и бывший руководитель Нацгвардии, а ныне министр обороны Степан Полторак.

Полторак, в свою очередь, заявил, что на время вывода войск из Крыма в 2014 году исполнял обязанности командующего Национальной гвардии и не знает, как мог влиять на порядок вывода войск из Крыма.

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.