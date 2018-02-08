На Одессу обрушился февральский ливень - подтопило ряд улиц

Проезжаемость в районе Пересыпского моста после ливня в Одессе нормальная.

Сильный ливень обрушился на Одессу утром в четверг, 8 февраля.

Есть небольшие подтопления на Черемушках в районе ул. Космонавтов и Ак.Филатова, а также в ж/м Таирова - на улице Вильямса, Ильфа и Петрова, площади Независимости, передает "Трасса Е-95".

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Кроме того, в связи с неблагоприятными погодными условиями временно приостановлена работа трамвайного маршрута №20. На маршруте работают автобусы.

Как сообщалось, 18 января Одесса, пока область засыпало снегом, успела пережить ливень и потоп. Несколько микрорайонов проливной дождь залил так, что плавали машины. Некоторые авто просто заглохли в воде.

Отрезало от цивилизации на полсуток целый район города - поселок Котовского. Из-за подтопления в городе отменили несколько трамвайных и троллейбусных маршрутов.