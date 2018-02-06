До 2 апреля Житомирская ОГА будет принимать заявки от предпринимателей на получение льготного кредита
Активные предприниматели Житомирщины могут взять выгодный кредит на развитие своего бизнеса суммой до 1,5 млн грн и получить до 200 тыс. грн возмещения из областного бюджета.
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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.
Как отмечается в сообщении, прием документов продолжается до 2 апреля этого года.
Увеличение финансирования областной программы поддержки малого и среднего предпринимательства в 2018 году инициировал председатель ОГА Игорь Гундич.
По информации департамента экономического развития, торговли и международного сотрудничества Житомирской ОГА, сумма возмещения зависит от учетной ставки НБУ на момент подписания договора, суммы и срока погашения кредита.
ОГА полностью компенсирует учетную ставку НБУ в размере – сейчас это 14,5%, и ежемесячно выплачивать сумму возмещения предпринимателям-заемщикам.
Так, при условии оформления льготного кредита на сумму 1,5 млн грн на 1 год предприниматель в среднем получит до 118 тысяч гривен компенсации. Если же заемщик оформляет кредит на меньший срок, то ему возмещают большую сумму – до 200 тысяч грн.
Теперь программа распространяется на все сферы производства – пищевые продукты, текстиль, одежда, кожа, бумага, химвещества, резиновые и пластмассовые изделия, компьютеры, автотранспортные средства, мебель и прочее. Предприниматели не смогут взять кредит на производство табачных изделий и алкогольных напитков.