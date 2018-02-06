"Раз в год человек может себе позволить": невестка Порошенко рассказала о скандальной поездке на Мальдивы

Она считает, что глава государства заслуживает отдыха за границей. При этом супруга сына Порошенко Алексея не ответила, была ли со свекром на Мальдивах.

Юлия Порошенко, невестка президента Украины, не видит ничего крамольного в отдыхе президента на Мальдивах, несмотря на боевые действия на Донбассе. Об этом девушка рассказала в интервью LIGA.net.

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Она считает, что глава государства заслуживает отдыха за границей. При этом супруга сына Порошенко Алексея не ответила, была ли со свекром на Мальдивах.

«Я просто вижу, как человек (президент) работает. Когда у меня родились дети, я, естественно, как и любая мама, ночью вставала, кормила, занималась детьми. И я в 3, в 4 часа ночи видела, как Петр Алексеевич возвращался с работы. И утром он в 8-9 выезжал снова на работу. То есть он реально очень-очень много работает. Мне кажется, что он заслуживает такого отдыха, чтоб его никто не трогал», - заявила Юлия Порошенко.

«А просто ехать куда-нибудь, чтобы его не узнали, нереально. Мы однажды ездили в Испанию, его сфотографировали российские журналисты и выложили в интернет. Я думаю, что один раз в год, причем на несколько дней, человек может себе это позволить», - добавила невестка президента.

Она также призналась, что получила гражданство Украины и учит украинский язык. «Вы знаете, что в Украине достаточно сложно получить гражданство. Несмотря на то, что я была замужем, у меня уже было двое детей, процедура получения гражданства заняла почти 5 лет. Сначала был временный вид на жительство, потом постоянный вид на жительство, и только потом гражданство», - рассказала она.

Отвечая на вопрос, ездит ли она в Санкт-Петербург, жена старшего сына президента сказала: «Нет, не езжу. Это к вопросу о том, помогает ли фамилия. Мы встречаемся с родителями на нейтральной территории».

В январе 2018 года стало известно, что президент Украины Петр Порошенко со своими близкими Новый год встретил на Мальдивах. По подсчетам журналистов, это стоило ему как минимум в $500 тыс.

Напомним также, что 23 января открылся Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария). Президент Украины Петр Порошенко отправился в Давос со своей невесткой Юлией.

Юлия Порошенко (в девичестве Алиханова) - родом из России, до смены фамилии у нее было российское гражданство.

Сейчас она занимается проектом AgroHub: собирает идеи украинских стартапов, которые могли бы привести к революционному прыжку в развитии украинского агросектора.