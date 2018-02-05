Журналисты показали, как будет выглядеть отреставрированный Дом профсоюзов в Киеве (видео)
20:41, 05 февраля 2018
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Треть здания придется отдать инвесторам за восстановление помещения, рассказали журналисты.
Украинский Биг-Бен и комната памяти: как будет выглядеть отреставрированный Дом профсоюзов
Уже третий год в Доме профсоюзов продолжаются восстановительные работы, сейчас строители фактически уже на финишной прямой.
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Часть помещение отапливается, ее обещают сдать в эксплуатацию уже через пару месяцев. Журналисты ТСН прошлись по этажам легендарного здания.
По их словам, на месте электронного табло появится украинский Биг-Бен - механические часы. Внутри все должно быть так, как и до пожара. Также в здании будет комната памяти.
Как сообщал УНИАН, столичный Дом профсоюзов сгорел в феврале 2014 года во время массовых акций протеста в Киеве. Здание на Майдане Независимости использовалось активистами в качестве штаба Национального сопротивления.
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