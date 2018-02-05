Журналисты показали, как будет выглядеть отреставрированный Дом профсоюзов в Киеве (видео)

20:41, 05 февраля 2018
Общество
623 0

Читайте такжеФасад Дома профсоюзов в Киеве откроют в начале марта

Часть помещение отапливается, ее обещают сдать в эксплуатацию уже через пару месяцев. Журналисты ТСН прошлись по этажам легендарного здания.

По их словам, на месте электронного табло появится украинский Биг-Бен - механические часы. Внутри все должно быть так, как и до пожара. Также в здании будет комната памяти.

Как сообщал УНИАН, столичный Дом профсоюзов сгорел в феврале 2014 года во время массовых акций протеста в Киеве. Здание на Майдане Независимости использовалось активистами в качестве штаба Национального сопротивления.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #пожар в Доме профсоюзов#Дом профсоюзов в Киеве