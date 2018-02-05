Согласно законодательству, каждый из кандидатов должен соответствовать установленным квалификационным требованиям и представить необходимый пакет документов.

На Житомирщине в двух коммунальных учебных заведениях состоятся выборы новых руководителей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского областного совета.

В частности, в связи с завершением срока действия контрактов, будут выбирать директоров коммунального высшего учебного заведения «Житомирский базовый фармацевтический колледж» и коммунального высшего учебного заведения «Новоград-Волынский медицинский колледж».

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Выборы в Житомирском фармацевтическом колледже состоятся уже на этой неделе – 8 февраля. Прием документов на должность руководителя учреждения длился два месяца - с 13 ноября.

На должность директора другого коммунального высшего учебного заведения прием документов начался 15 января, а будут выбирать руководителя также на выборах 6 апреля.

Кроме этого, Житомирский областной совет еще раньше, 30 января, объявил конкурс на замещение вакантной должности директора Житомирского гериатрического пансионата.

Согласно законодательству, каждый из кандидатов должен соответствовать установленным квалификационным требованиям и представить необходимый пакет документов.