Оккупанты могут оставить без воды большую часть территории Донбасса - штаб

Боевики сих пор не предоставили гарантий безопасности на время проведения ремонтных работ на насосной станции.

Из-за аварийного состояния объектов насосной станции 1-го подъема Южно-Донецкого водопровода без воды могут остаться более 1,3 миллиона человек.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

Согласно информации, 26 января в результате обстрела боевиками НВФ ОРДО насосной станции 1-го подъема Южно-Донецкого водопровода была повреждена система охлаждения одного из двух трансформаторов, предназначенных для электропитания станции. Это привело к критическому 50-процентному снижению надежности объекта в целом.

«Как следствие, малейший сбой в работе системы электроснабжения может стать причиной полной остановки насосной станции. Под угрозой прекращения водоснабжения окажется население всего юго-западного направления Донецкой области, а именно: Волновахский, Красноармейский, Добропольский районы, города Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский, Ленинский районы), Авдеевка, Мариуполь, Волноваха, Красноармейск, Докучаевск и другие города и поселки (всего 49 населенных пунктов) с населением более 1,3 миллиона человек », - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК скоординировала проведение специалистами коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса»» необходимых ремонтно-восстановительных работ и получила гарантии безопасности от Вооруженных Сил Украины.

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«Однако проведение ремонта невозможно без предоставления гарантий безопасности на время указанных работ со стороны ОРДО. Соответствующие запросы, при содействии СММ ОБСЕ, предприятием направлялись дважды: 26 января и 30 января текущего года. По указанным запросам ответа от ОРДО не поступало. Циничным является и то, что руководители ОРДО не только не способствуют в восстановлении работоспособности насосной станции, но и развернули лживую кампанию с обвинениями подразделений Вооруженных Сил Украины в повреждении указанного электротрансформатора », - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что оккупационные власти ОРДО в очередной раз демонстрируют нежелание решать насущные проблемы в восстановлении инфраструктуры Донбасса, заранее создавая предпосылки возникновения аварийных ситуаций, последствия которых предсказать трудно по обе стороны линии разграничения сторон.