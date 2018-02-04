День митингов в Киеве: полиция отчиталась о порядке во время массовых мероприятий в столице

По приблизительным подсчетам, в двух мероприятиях приняли участие около 3,5 тыс. человек.

Нарушений правопорядка во время массовых мероприятий в Киеве не зафиксировано.

Как сообщает в Facebook Отдел коммуникации Столичный полиции, правоохранители на должном уровне обеспечили порядок в центральной части города.

Напоминается, что сегодня в столице, в соответствии с поданными в КГГА заявками, состоялось несколько акций. Наиболее массовые из них проводились на Крещатике. В частности, состоялась акция организации «АвтоЕвроСила», а также от парка им. Тараса Шевченко к Европейской площади прошли участники «Марша за будущее».

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По приблизительным подсчетам, в мероприятиях приняли участие около 1 тыс.и 2,5 тыс. человек соответственно.

Правоохранители продолжают нести службу в местах проведения других акций.

Как сообщал УНИАН, утром в Киеве в связи с массовыми мероприятиями за порядком следят около 2 тыс. правоохранителей.