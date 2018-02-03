"Считаем себя пупом Земли": политолог рассказал об истоках проблем Украины с соседями

По мнению политолога, украинцам со школы не прививают правильные ценности.

Источником проблем отношений украинцев с соседними народами является присущий украинской ментальности эгоизм. Это вызывает скандалы в международной политике, которую украинские власти ведут в последнее время.

Об этом рассказал политолог и руководитель политических программ "Украинского института будущего" Юрий Романенко во время чата для "Главреда".

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"Мы мыслим себя "пупом Земли" и не пытаемся понять мотивы окружающих, чтобы через осознание их интересов действовать таким образом, чтобы наносить минимальный ущерб своим интересам, а еще лучше — приумножать их", − сказал он.

Кроме того, политолог считает, что зерна такого поведения рядовых украинцев и властей страны закладываются ещё в школе.

"Наши люди очень эгоистичны. Их со школы не учат тому, что кооперация приносит выгоду всем, а также тому, что причина имеет следствие. Поэтому, когда эти дети вырастают и возглавляют "Национальные институты памяти" либо становятся министрами, то они действуют в рамках своего узкого эгоистичного целеполагания. Как следствие, каждый раз мы удивляемся, что нас кто-то не понял, недооценил, не раскрыл наш талант. А ничего удивительного в этом нет. Просто нужно изучать самих себя и окружающий мир. Понимание рождает адекватность, адекватность рождает правильное действие, правильное действие рождает позитивный результат", − сказал Романенко.

Как сообщал УНИАН, сейчас отношения Украины и соседней Польши усложнены. Это связано с принятым там законом о "запрете бандеровской идеологии".