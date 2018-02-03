В аэропорту "Одесса" задержали двух гражданок Ирака при попытке въезда в Украину по поддельным паспортам

Гражданки Ирака прилетели в Одессу из Стамбула.

В международном аэропорту «Одесса» задержаны две гражданки Ирака при попытке въезда в Украину по поддельным паспортам.

Читайте такжеВ аэропорту "Одесса" обнаружили двух турок с фальшивыми документами, которые пытались попасть в Германию через УкраинуКак сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского пограничного отряда, в аэропорту во время оформления пассажиров авиарейса «Стамбул - Одесса» пограничники обнаружили и задержали двух гражданок Ирака с поддельными паспортами.

«При проверке у пограничного наряда возникли сомнения относительно действительности паспортных документов у гражданок, прибывших на оформление. По результатам углубленной проверки предъявленных документов подтвержден факт подделки информационной страницы паспорта», - говорится в сообщении.

Правонарушительниц вернули в обратном направлении. Паспортные документы изъяты.