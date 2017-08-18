Во Львовской области дельцы торговали поддельными документами для получения виз

Во Львовской области сотрудники СБУ совместно с работниками полиции разоблачили группу дельцов, которые наладили изготовление поддельных документов для получения рабочих виз.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления СБУ во Львовской области, в ходе спецоперации по разоблачению данной группы было установлено, что злоумышленники по заказу подделывали выписки из банковских счетов, справки о доходах, официальные документы миграционной службы. В дальнейшем подделки подавались заинтересованным лицам в иностранные дипломатические учреждения для оформления рабочих виз.

Читайте такжеУкраина должна начать процесс введения визового режима с РФ - нардеп

17 августа в ходе обысков правоохранители изъяли кассовый штамп одного из банковских учреждений, печати юридических и физических лиц, штампы миграционной службы, компьютерную технику, бланки приглашений с одной из стран Европы для предоставления разрешения на трудоустройство за рубежом.

В настоящее время принимаются меры по установлению всех причастных к противоправной деятельности лиц.

Открыто уголовное производство по ч.1 и ч.4 ст.358 УК Украины (подделка удостоверения или иного официального документа, а также изготовление поддельных печатей, штампов или бланков предприятий с целью сбыта - наказываются штрафом до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до двух лет, использование заведомо поддельного документа - наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до двух лет).