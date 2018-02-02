Под коммунальным прикрытием: мэр Хмельницкого переоделся в дворника и пообщался с горожанами (видео)
21:08, 02 февраля 2018
333 0
Глава Хмельницкого спрятался за усами и париком и пошел убирать дворы горожан.
Журналисты проводят социальный эксперимент под названием "Мэр под прикрытием". В проекте принимают участие 5 глав городов, которые проживут один день в роли рядовых горожан. На этот раз настала очередь мэра Хмельницкого Александра Симчишина.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Глава Хмельницкого спрятался за усами и париком и пошел убирать дворы горожан. Кто узнал мэра, а кто-то, принимая его за обычного дворника, начал жаловаться на проблемы в городе.
Читайте такжеМэр Долины в образе Санты выслушал критику от граждан (видео)
Сам глава также пожаловался на горожан, которые не проявляют особой социальной активности и не ходят на субботники.
Народ же жалуется на проблемы с мусором в домах и малое количество баков для него.
Также сетуют на дороги и работу троллейбусов. Напомнили ему и о долге по реконструкции одного из домов.
Как сообщал УНИАН, ранее глава Черновцов освоил профессию кондуктора и услышал общественную оценку своей работы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter