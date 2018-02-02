Под коммунальным прикрытием: мэр Хмельницкого переоделся в дворника и пообщался с горожанами (видео)

21:08, 02 февраля 2018
Общество
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Глава Хмельницкого спрятался за усами и париком и пошел убирать дворы горожан. Кто узнал мэра, а кто-то, принимая его за обычного дворника, начал жаловаться на проблемы в городе.

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Сам глава также пожаловался на горожан, которые не проявляют особой социальной активности и не ходят на субботники.

Народ же жалуется на проблемы с мусором в домах и малое количество баков для него.

Также сетуют на дороги и работу троллейбусов. Напомнили ему и о долге по реконструкции одного из домов.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Черновцов освоил профессию кондуктора и услышал общественную оценку своей работы.

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