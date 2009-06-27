В Киевской области задержали торговцев оружием и взрывчаткой

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Киеве задержали в одном из поселков Бородянского района Киевской области торговцев оружием и взрывчаткой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, ими оказались двое жителей Киевской области, один из которых уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием. Они были задержаны во время сбыта тротила и пластида.

Во время обысков помещений задержанных работники УБОП обнаружили и изъяли четыре электродетонатора для подрыва взрывчатки, свыше 600 г взрывчатого вещества, гранату Ф-1, пистолет «Маузер» и заряды к пистолету ТТ.

По материалам работников спецподразделения БОП Днепровским районным управлением ГУМВД Украины в Киеве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Тем временем уже в Киеве столичные УБОПовцы задержали двух киевлян (1975 и 1965 г.р.), у которых был обнаружен целый арсенал оружия.

По месту жительства одного из задержанных оперативники изъяли два автомата, две винтовки, пять пистолетов, патроны и два штык-ножа. В помещении другого задержанного обнаружили и изъяли два пистолета и заряды к ним.