Песочное кино: украинская художница посвятила свою работу памяти Кузьмы Скрябина (видео)

Художница нарисовала основные моменты жизни Андрея Кузьменко.

Украинская художница Ксения Симонова посвятила свою песочную работу погибшему три года назад украинскому артисту Кузьме Скрябину.

Она нарисовала основные моменты жизни Андрея Кузьменко. Музыкальным сопровождением к "песочному фильму" стала песня Кузьмы Скрябина «Добряк».

"Два года назад не стало Андрея Кузьменко, которого мы знаем как "Кузьма" или просто "Скрябин". Я не была лично с ним знакома, то есть мы не встречались лицом к лицу, но познакомились по электронной почте. Это было примерно за год до его гибели, в конце 2013 года. Тогда Андрей предложил мне снять песочный клип на его песню "Мам", но мы не успевали, было очень много работы, накопившейся за год. Он мне всегда очень нравился как личность, как артист - о его добрых делах я знала от волонтеров, работавших с детками, больными раком в отделении онкогематологии в Симферополе. Еще он успел провести несколько концертов в помощь больным деткам Евпатории. То есть был волонтером и благотворителем, хотя этого никогда не афишировал.

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Когда его не стало, я почувствовала, что за мной долг. На ту песню клип уже был снят, но просто был долг, моральный, я об этом думала часто. И вот удивительная встреча произошла в начале этого года в Евпатории, я встретилась с Ольгой Любченко, последним администратором Кузьмы, Ольгой, которая вместе с ним была в машине в ту страшную аварию, получила тяжелые травмы, но осталась жива. И мы решили, что в этом году снимем трибьют.

Песню "Добряк" предложила Оля, я ее всецело поддержала - мне она очень нравится. Именно Добряк. Все песни так или иначе автобиографичны - хочет этого автор или нет. Наверное, он действительно был таким - "цiле життя усмiхався широко для всiх навкруги" и "позичав Iм останнi грошi, а сам не просив узайми"... Царство Небесное тебе, Андрей, твои песни с нами...", - написала художница под своим видео на Youtube.

Напомним, Андрей Кузьменко погиб в ДТП на Днепропетровщине в понедельник, 2 февраля 2015 года. По информации ГАИ, он выехал на встречную полосу и совершил столкновение с молоковозом. Похоронили Кузьму 5 февраля на кладбище в Брюховичах. За день до смерти Кузьма снял несколько роликов о состоянии дорог в области и Кривом Роге.