Кабмин дает деньги на харьковское метро

Кабинет министров Украины распоряжением № 717-р от 24 июня 2009 года утвердил проект строительства третьей линии Харьковского метрополитена от станции «Метростроителей имени Г.И.Ващенко» до станции «Одесская» общей сметной стоимостью 1 млрд. 359 млн. 336,681 тыс. грн.

Текст документа размещен на сайте правительства.

В частности, стоимость строительно-монтажных работ составляет 1 млрд. 010 млн. 806 тыс. грн., оборудования и инвентаря – 64 млн. 689 тыс. грн., пусконаладочных работ – 5 млн. 931 тыс. грн., другие расходы – 277 млн. 911 тыс. грн. Срок строительства – 48 месяцев.

Строительная протяженность линии в двухпутейном измерении составляет 3,5 км,

эксплуатационная протяженность – 3,47 км.

Справка УНИАН. Харьковский метрополитен занимает второе место в Украине по протяженности линий и количеству перевезенных пассажиров. На сегодня протяженность трех линий метрополитена составляет 35,59 км, на которых расположено 28 станций. Инвентарное количество вагонов – 321.