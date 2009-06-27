Украине выгодно участвовать в вертолетной инициативе НАТО

Участие Украины в вертолетной инициативе НАТО базируется на выгодных для государства финансовых условиях.

Это в интервью УНИАН подчеркнул заместитель директора Департамента НАТО Министерства иностранных дел Украины Вадим ПРИСТАЙКО. Он, в частности, прокомментировал заявление народного депутата от Партии регионов Вадима КОЛЕСНИЧЕНКО о якобы “бесплатной модернизации и передачи Украиной в Фонд вертолетной инициативы по усилению вертолетных возможностей НАТО двух выведенных из состава Вооруженных сил Украины вертолетов Ми-8”.

“По-видимому, народный депутат В.КОЛЕСНИЧЕНКО не осведомлен в сути данной вертолетной инициативы. Речь идет о странах, которые имеют соответствующие возможности, и Украина входит в этот круг. Наше государство готово присоединиться к данному проекту по двумя направлениям: ремонт вертолетов, которые есть у союзников из НАТО, и подготовка пилотов”, - сказал В.ПРИСТАЙКО.

Как он отметил, “это очень полезный проект”. “Речь идет не только о развитии сотрудничества Украины с Альянсом и его конкретными странами-членами в политической и военно-технической сферах, но и о финансовых вопросах”, - объяснил представитель МИД, отметив, что участие государства в проекте оплачивается.

“Народный депутат абсолютно не знает, о чем говорит”, - считает В.ПРИСТАЙКО.

Он также заметил, что до сих пор о передаче или продаже украинских вертолетов договоренностей с партнерами по этой инициативе нет. “Договоренности есть о ремонте вертолетов еще советского производства, которые имеются в наличии у союзников, подготовки их пилотов”, - уточнил эксперт.

В.ПРИСТАЙКО также сообщил, что сегодня вертолеты семейства “Ми” используют 8 нынешних членов НАТО, которые раньше входили в Варшавский договор.

“Если нам удастся еще отремонтировать и продать некоторые свои вертолеты, то это будет хорошо”, - просуммировал В.ПРИСТАЙКО.

В свою очередь, военный эксперт Дмитрий ТЫМЧУК отметил: “Если в действительности появился вопрос о передаче или продаже вертолетов, то необходимо, в первую очередь, выяснить сколько в Вооруженных силах есть боеспособных для выполнения задач экипажей, и сколько, собственно, вертолетов находится в боеспособном состоянии”.

По его словам, если проанализировать финансирование и содержание программы Министерства обороны Украины по модернизации авиационной техники, то вертолеты Ми-8 в этот перечень вообще не входят.

*** Страны НАТО Франция и Великобритания выступили с инициативой создать в рамках организации фонд, средства которого направлять на усиление “вертолетных возможностей” Альянса, в частности, для более эффективного ведения операции в Афганистане.

По оценкам экспертов, привлечение Украины к данному проекту будет иметь позитивные для государства результаты в политической, военно-технической и экономической сферах.