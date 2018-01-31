Чехия будет выдавать украинцам вдвое больше разрешений на работу

Также сокращаются сроки выдачи украинцам разрешений на работу.

Правительство Чешской Республики сегодня приняло решение, которым примерно в два раза увеличиваются квоты на работников из Украины. Об этом говорится в сообщении Радио Прага.

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"Mинистерство иностранных дел ЧР расширит предоставление консульских услуг, что позволит ежегодно выдать около 20000 разрешений украинцам на работу в Чехии. Это вдвое больше, чем консульские отделы на территории Украины способны оформить в настоящее время. Решение, принятое в среду кабмином, нацелено на сокращение срока рассмотрения ходатайства", - сообщает издание.

Как сообщил после заседания правительства глава чешского МИД Мартин Стропницкий, более активным станет и привлечение трудовых ресурсов из Украины для использования в области сельского хозяйства Чехии; ранее установленная на год квота, составлявшая 572 человек, повысится до 1500 сотрудников.

Согласно договоренности, в рамках программы по привлечению рабочей силы из Украины в Чехии за год могло быть трудоустроено в целом не более 9600 украинских граждан.

Одновременно чиновники взвешивают возможность повышения консульского сбора за рассмотрение заявления о выдаче разрешения на работу.

Как уточняется в сообщении Стропницкого в Twitter, квоты для работников из Украины увеличены с 9600 до 19600 ежегодно.