Чехия будет выдавать украинцам вдвое больше разрешений на работу – посол
Дальнейшее изменение квоты зависит от договоренностей правительства, профсоюзов и организаций работодателей.
Чехия будет выдавать гражданам Украины два раза больше разрешений на работу – 8 тысяч в год.
Об этом посол Чехии в Украине Радек Матула рассказал в интервью "Европейской правде", передает "УП".
По его словам, заявления на рабочие визы по этой программе будут рассматривать во Львове.
"Сейчас идут подготовительные работы, потому что мы должны нанять новых людей в консульство и тому подобное", – добавил посол.
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Как квота будет меняться дальше, зависит от договоренностей правительства, профсоюзов и организаций работодателей, отметил дипломат.
Вместе с тем, дипломату не известно, планирует ли Чехия открывать рынок труда для безвизовых туристов по аналогу Польши.