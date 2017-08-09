Чехия будет выдавать украинцам вдвое больше разрешений на работу – посол

12:21, 09 августа 2017
Политика
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Дальнейшее изменение квоты зависит от договоренностей правительства, профсоюзов и организаций работодателей.

Сейчас продолжаются подготовительные работы для увеличения квот в отношении гастарбайтеров / фото flickr.com/photos/james_clear

Чехия будет выдавать гражданам Украины два раза больше разрешений на работу – 8 тысяч в год.

Об этом посол Чехии в Украине Радек Матула рассказал в интервью "Европейской правде", передает "УП".

По его словам, заявления на рабочие визы по этой программе будут рассматривать во Львове.

"Сейчас идут подготовительные работы, потому что мы должны нанять новых людей в консульство и тому подобное", – добавил посол.

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Как квота будет меняться дальше, зависит от договоренностей правительства, профсоюзов и организаций работодателей, отметил дипломат.

Вместе с тем, дипломату не известно, планирует ли Чехия открывать рынок труда для безвизовых туристов по аналогу Польши.

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Теги: #разрешение на работу в Чехии#работа в Чехии