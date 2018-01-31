"Подзадержать", но не бить: в "Нацдружинах" рассказали о своей деятельности и взаимодействии с полицией

Командир «Нацдружин» считает, что в присутствии парней спортивного телосложения «сложно вести какую-то преступную деятельность».

Руководители общественной организации «Национальные дружины» рассказали о ее деятельности и взаимодействии с полицией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сообщили сегодня на пресс-конференции.

«Я создавал данную структуру, данную организацию, данный коллектив людей собирал больше года. В этом коллективе более 30% - атошники, остальные - либо студенты, либо люди молодого возраста, которые работают», - сказал командир организации Игорь Михайленко.

Читайте такжеКомандир "Нацдружин" рассказал, где они берут деньги

По его словам, он занимается общественной деятельностью с 2005 года.

«Из рядов «Патриота» в 2011 году попал в СИЗО», - сообщил командир и отметил, что провел там 2 года и 4 месяца, а в конце февраля 2014 года был освобожден «по спискам политзаключенных».

Затем, сообщил Михайленко, он находился «на фронте - до середины осени 2014 года».

«Потом я командовал отдельным отрядом специального назначения «Азов». Сначала - в структуре МВД, патрульно-постовой службы, а затем уже - в структуре Национальной гвардии МВД», - сказал Михайленко и добавил, что в феврале 2017 года он уволился из рядов Нацгвардии.

«Вернувшись к гражданской жизни, увидел хаос, который происходит на улицах города. Я не понимал, почему огромное количество правоохранителей не может соблюдать элементарного порядка», - сказал Михайленко.

Он отметил, что создавать «Национальные дружины» ему помогали побратимы и соратники.

«За год деятельности «Национальных дружин» мы провели большое количество различного формата работ в общественном секторе. Мы проводим патрулирование. Это не значит, что мы задерживаем людей, что мы кого-то дергает, что мы проверяем документы. Нет. Мы своим присутствием показываем на улицах городов, что преступности нет места на улицах городов, когда там есть «Национальные дружины», - сказал командир.

Он убежден, что обычно там, где есть «молодые люди спортивного телосложения, которые ходят, гуляют, никого не трогают», ничего плохого не происходит, поскольку в их присутствии достаточно сложно осуществлять какую-то преступную деятельность.

В то же время, командир организации напомнил о нескольких случаях в Днепре, Ивано-Франковске и Киеве, когда члены «Национальных дружин» задерживали карманных воров, продавцов наркотиков и передавали их в руки полиции.

«Мы действовали в рамках действующего законодательства», - подчеркнул он.

В свою очередь, председатель ОО «Национальные дружины» Игорь Бобер рассказал, что с 2014 года он ушел на фронт, а после возвращения участвовал в организации «Нацдружин».

«Они были созданы для того, чтобы навести порядок на улицах», - сказал он и отметил, что организация также занимается вопросами молодежи и спорта.

На вопрос, координируют ли они свои действия с правоохранительными органами, Бобер ответил, что это зависит от города.

«Мы вообще координируем. Но, опять же, это зависит от городов. Вообще, когда видим какое-то злодеяние, то обязательно вызываем полицию», - отметил он.

На вопрос о полномочиях дружин, пресс-секретарь организации Игорь Вдовин сообщил, что они руководствуются законом об охране общественного порядка и государственной границы, а также статьей Уголовного процессуального кодекса, которая обязывает лицо, видящее правонарушение, препятствовать ему.

«Если мы видим или обнаруживаем правонарушителя, например, кто обрисовывает стены в районах, рекламирует наркотики, - если мы видим, что непосредственно сейчас пишет какой-то электронный адрес, мы можем подзадержать его, даже не бить, просто держать. И вызвать полицию, и передать в руки полиции», - сказал пресс-секретарь «Нацдружин».