Командир "Нацдружины" признал участие в организации несовершеннолетних

Командир организации заявил, что организация проводит тренировки с оружием и готова стать на защиту страны.

Командир общественной организации "Национальные дружины" Игорь Михайленко не понимает ажиотажа вокруг них и уверяет в законопослушности организации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции.

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"На сегодняшний день ажиотаж, который создался вокруг "Национальных дружин ", и те месседжи, которые посылают каналы, медийные представительства и так далее, мне не понятны. Мы "чья-то армия" и так далее – выдвигают нам такие лозунги. Нет", - заявил Михайлено.

Он уверил, что они - люди, которые "просто собрались с одной целью - дать видение украинской нации, что есть другая жизнь, без страха перед властными структурами, без страха перед внешним агрессором".

"Мы тренируемся в спортзалах, мы тренируемся в тактике обращения с оружием. Старшие собратья, прошедших службу в Вооруженных Силах Украины, Национальной гвардии и так далее с нами проводят занятия", - сказал Михайленко.

Командир добавил, что они - "это та сила, которая в случае тех же действий, которые были в 2014 году, станут первыми на защиту наших границ, станут первыми на защиту нашего государства и государственности, в первую очередь".

"Если бы что-то несла эта организация деструктивное, вы бы давно услышали. Если бы что-то было с нашей стороны незаконно, вы бы давно знали, что "Национальные дружины" засветились в каких-то незаконных действиях", - сказал Михайленко.

Он добавил, что на сегодняшний день в организацию входит около 1 тыс. человек в разных городах Украины. Количество участников планируется увеличивать.

"Мы законопослушная структура", - подчеркнул Михайленко.

При этом, как признал он, в организацию привлечены и несовершеннолетние.

"Несовершеннолетние есть, 17-летние ребята, которые окончили школу, учатся в институтах. Они иногда попадают в наши ряды и я не вижу в этом ничего плохого", - сказал он.