Более трети украинцев, воспользовавшихся "безвизом", пересекали границу самолетами

В общем с 11 июня 2017 года безвизовым порядком воспользовались почти 400 тысяч украинцев.

Среди украинцев, которые воспользовались безвизовым порядком пересечения границы с Евросоюзом, 36% - это пассажиры авиационных пунктов пропуска.

По данным Государственной пограничной службы, в целом с 11 июня 2017 года безвизовым порядком воспользовались почти 400 тысяч украинцев. Чаще всего наши соотечественники выбирали маршрут для путешествий через украинско-польскую границу, меньше всего - через пункты пропуска между Украиной и Словакией.

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"Кроме того, по данным итоговой Коллегии Госпогранслужбы за 2017 год, 157 пунктов пропуска уже оснащены биометрическим оборудованием", - добавили пограничники.

Как сообщал УНИАН, ранее в Брюсселе заявили, что действия ГПУ по срыву спецоперации НАБУ подрывают веру общества в эффективную борьбу с коррупцией. В ЕС подчеркнули, что украинская власть должна активизировать усилия и обеспечить независимость и эффективность антикоррупционных институтов, так как это одно из условий безвизового режима для Украины. Однако в МИД заверили, что никаких прямых угроз для украинского безвиза нет.