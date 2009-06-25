Тарас Чорновил согласился на эксгумацию тела своего отца

Народный депутат Тарас ЧОРНОВИЛ решил согласиться на эксгумацию тела своего отца, лидера Народного Руха Украины Вячеслава Чорновила для проведения дополнительного расследования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам.

По словам Т.ЧОРНОВИЛА, несмотря на серьезные сомнения он решил, что на эксгумацию нужно согласиться. Депутат отметил, что уже дал соответствующее согласие Генеральной прокуратуре.

«Решение для меня было непростым», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ, добавив, что сделал это с целью проведения дополнительного объективного расследования гибели В.Чорновила.