Россия и Украина готовят проект Керченского моста
21:44, 21 ноября 2006Общество
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Версия от российского министра
Россия и Украина работают над проектом строительства керченского моста для соединения Крыма и Ставрополья.
"Сейчас пытаемся разрабатывать совместный проект, пытаемся оценить его инвестиционную привлекательность. Это строительство Керченского моста для соединения Крыма и нашей части Ставрополья", - сказал глава Минэкономразвития РФ Герман Греф журналистам.
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