Россия и Украина готовят проект Керченского моста

Россия и Украина работают над проектом строительства керченского моста для соединения Крыма и Ставрополья.

"Сейчас пытаемся разрабатывать совместный проект, пытаемся оценить его инвестиционную привлекательность. Это строительство Керченского моста для соединения Крыма и нашей части Ставрополья", - сказал глава Минэкономразвития РФ Герман Греф журналистам.

РИА "Новости"