Россия и Украина готовят проект Керченского моста

21:44, 21 ноября 2006
Общество
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Версия от российского министра

Россия и Украина работают над проектом строительства керченского моста для соединения Крыма и Ставрополья.

"Сейчас пытаемся разрабатывать совместный проект, пытаемся оценить его инвестиционную привлекательность. Это строительство Керченского моста для соединения Крыма и нашей части Ставрополья", - сказал глава Минэкономразвития РФ Герман Греф журналистам.

РИА "Новости"

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