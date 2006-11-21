Тимошенко: с возвращением к власти команды Януковича начался откат

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает одной из приоритетных задач для демократического развития Украины обеспечение реальной диверсификации поставок энергоресурсов в страну.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на дискуссии в Центре европейской политики в Брюсселе.

«Нас тревожит ситуация, что за 15 лет в Украине не были осуществлены реальные шаги для диверсификации энергопоставок. С возвращением к власти команды ЯНУКОВИЧА начался откат и от того, что было сделано за короткий период демократической власти», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО. В то же время она выразила уверенность, что реальные пути для диверсификации возможны, и наши интересы в обеспечении этих путей корреспондируются с действиями ЕС.

По убеждению Ю.ТИМОШЕНКО, действия Украины и ЕС в этом направлении могут быть скоординированы. “У нас есть реальные предложения для ЕС по диверсификации энергоснабжения, и мы надеемся, они будут рассмотрены”, - сказала лидер БЮТ.

Комментируя переговорный процесс с Россией относительно поставок газа в Украину, Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз отметила, что, по ее мнению, принятыми в начале 2006 года украинско-российскими договоренностями были разрушены долгосрочные межгосударственные контракты, которые гарантировали Украине поставки газа по обусловленным ценам до 2010 года, в частности, из среднеазиатских стран. «Договоренности были разрушены, все права были переданы непрозрачной структуре «РосУкрЭнерго», - заявила она.

В то же время, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, «мы не сомневаемся в том, что Украина должна переходить на мировые цены на газ», но это нужно делать в рамках заключенных Украиной контрактов. «Потому мы будем прилагать все усилия, чтобы вернуться через суд к выполнению ратифицированных Украиной соглашений”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также в очередной раз подчеркнула важность для диверсификации энергоснабжения Украины достройки нефтепровода Одесса-Броды-Гданьск. “От стран ЕС в решающей степени зависит, будет ли завершен этот проект”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.