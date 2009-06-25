Российский министр: Украина может платить из золотовалютных резервов

Украинская компания "Нафтогаз" для оплаты поставок российского газа могла бы взять кредит или субсидию у правительства Украины, поскольку размер золотовалютных резервов государства позволяет "погасить долги" перед российской стороной, заявил российским журналистам в среду вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин, принимающий участие в Конференции ООН по преодолению мирового финансового кризиса.

"Проблема сейчас заключается в том, что внутри Украины у компании "Нафтогаз" недостаточно ресурсов. Значит она должна взять или кредит, или субсидию от правительства, чтобы конвертировать (эти средства) в доллары, которых достаточно, и заплатить за газ. Поэтому, если у компании "Нафтогаз", которая является потребителем российского газа, недостаточно средств для расплаты, она должна просить помощи у правительства и брать в золотовалютных резервах", - цитирует министра РИА "Новости".

Он пояснил, что, по российским оценкам, полученным после консультаций с Международным валютным фондом, "у Украины есть деньги для погашения долгов - на 1 июня золотовалютные резервы Украины составляли больше 27 миллиардов долларов". По словам российского вице-премьера, "это существенно больше, чем все платежи, которые она должна провести". Кроме того, напомнил Кудрин, в мае и июне Украина получает еще более 6 миллиардов долларов от МВФ.