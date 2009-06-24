Китай хочет построить забор в Одессе

Руководство Генерального консульства Китая в Одессе намерено возвести высокий забор вокруг здания своей дипмисии в Одессе, хотя это противоречит соответствующим требованиям украинского законодательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании Одесского горисполкома секретарь горсовета Александр ПРОКОПЕНКО, добавив, что контакты по этому поводу с китайской стороной уже продолжаются не один месяц. «Мы ссылаемся на конкретные параметры, предусмотренные требованиями законодательства, что, видимо, не полностью устраивает китайского консула», - сказал А.ПРОКОПЕНКО.

Однако, отметил секретарь горсовета, «мэрия все-таки надеется на реалистичные предложения от китайской стороны по конфигурации забора. После чего вопрос будет решен в кратчайшие сроки: забор не должен быть причиной разногласий».

В свою очередь, вице-мэр по вопросам строительства Михаил КУЧУК высказал мнение, что руководство Генконсульства будет уважать законы страны пребывания, и стороны в ближайшее время придут к обоюдному согласию.