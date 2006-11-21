Владимир Даль не успел издать словарь украинского языка

Луганск. 21 ноября. УНИАН. Сегодня в Луганске начались торжества по случаю 205-й годовщине со дня рождения выдающегося лексикографа, этнографа и писателя Владимира Даля.

Как передает корреспондент УНИАН, торжества будут продолжаться до конца недели.

Сегодня в областном русском музыкально-драматичном театре состоялся литературный праздник, а в Восточноукраинском национальном университете начались Х международные Далевские чтения и научно-практическая конференция «Идеи В.Даля: история и современность».

Завершатся торжества «Далевским четвергом» - встречей творческой интеллигенции и днем открытых дверей в литературно-мемориальном музее В.Даля.

Справка УНИАН. В.Даль по происхождению датчанин. Родился в Луганске 22 ноября 1801 года. Его литературный псевдоним – Казак Луганский.

Он прожил в Украине 20 лет, знал украинский язык, приятельствовал с Николаем Гоголем, Евгением Гребинкой, Григорием Квиткой-Основяненко. В 1861-1862 гг. опубликовал сборник «Поговорки рксского народа», куда включил много украинских поговорок, пословиц, скороговорок и загадок. В.Даль также собрал фольклорные и языковые материалы для украинского словаря, но словарь остался неопубликованным. Написал ряд художественных произведений на украинскую тему: повести «Савелий Граб», «Небывалое в том, что было», несколько рассказов.