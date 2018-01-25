В Кропивницком попрощались с погибшими в результате теракта в Кабуле инженером и стюардессой

В Кропивницком Кировоградской области попрощались с инженером авиакомпании «УРГА» и стюардессой авиакомпании «Украинские крылья», которые погибли в результате теракта в Кабуле.

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в доме культуры «Авиатор» попрощались с 65-летним инженером технического обслуживания воздушных судов электро-, радио и другого оборудования авиакомпании «УРГА» Валерием Кардашем. Пришли попрощаться с работником авиакомпании родные, друзья, коллеги по работе, военнослужащие и представители власти.

Также сегодня в Кропивницком простились с 30-летней стюардессой авиакомпании «Украинские крылья» Екатериной Пасенчук. Отпели девушку в Центральном соборе Кропивницкого УПЦ МП. Пришли провести Пасенчук в последний путь родные, друзья, коллеги по работе.

Похоронят погибших в Кропивницком.

Как сообщал УНИАН, вечером 20 января в Кабуле группа террористов проникла в Intercontinental Hotel. По данным местных СМИ, в результате нападения погибли по меньшей мере 43 человека. Удалось спасти 126 человек, среди них - 41 иностранца. Во время теракта погибли семеро граждан Украины, спасены - 19. Ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение «Талибан».