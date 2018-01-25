Ей - 50, ему - 60 лет: во Львовской области у зрелой пары родилась девочка (видео)

У зрелой семейной пары во Львовской области родилась здоровая девочка. Для 60-летнего отца это первый ребенок. Матери новорожденной - 50 лет.

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"Были у нас случаи и 40 лет, и 42, и 45, но 50 - это впервые. Мы путем кесарева сечения родили красивую, здоровую девочку Анну-Марию, весом 3900 и ростом 56", - рассказывает "СТБ" заведующая отделением Старосамборской больницы Орися Бронецкая.

"Теперь я должен жить 100 лет - другого варианта нет. Только, может, сына родить", - шутит отец девочки.

Как сообщал УНИАН, во Львове 22 сентября 2017 года в одном из родильных домов города 12-летняя жительница Дрогобычского района родила младенца.