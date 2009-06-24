Профсоюзы создадут свой банк

Руководство Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) в целом удовлетворено результатами работы ФПУ в первом полугодии 2009 года и главной задачей следующих шести месяцев называет доработку долгосрочной стратегии развития Федерации профсоюзов и украинского профсоюзного движения в целом. Об этом в комментарии УНИАН сообщил секретарь ФПУ Игорь ИГНАТОВ накануне проведения заседания Президиума Федерации, которое состоится сегодня, 24 июня.

Ключевыми показателями работы ФПУ он назвал победу ФПУ в коллективном трудовом споре с правительством, активизацию работ по экспертизе законодательных актов и внесению законодательных предложений профсоюзов в правительство, участие на постоянной основе представителей профсоюзов в заседаниях Кабинета министров.

Среди позитивных результатов работы Федерации И.ИГНАТОВ отметил также повышение эффективности управления имущественным комплексом Федерации, в частности, создание комиссии по возврату незаконно отчужденного имущества ФПУ, что позволило вернуть в собственность Федерации восемь санаториев, незаконно отчужденных ранее.

Секретарь ФПУ сообщил также, что за полгода Федерацией профсоюзов проведена инвентаризация 150 судебных решений по вопросам, связанным с противозаконным захватом имущественных объектов ФПУ за последние три года. Выиграно 86 судебных исков по результатам рейдерских атак на имущественные объекты Федерации.

И.ИГНАТОВ отметил активизацию Федерации по работе с первичными профорганизациями. В рамках программы по защите прав членов профсоюзов ФПУ предоставлена правовая помощь 6 тыс. 632 членам профсоюзов.

Кроме того, он подчеркнул, что в этом году впервые за последние 15 лет Федерация провела всеукраинское празднование Первого Мая, фактически вернув этот праздник профсоюзам. В ходе массовых протестных акций ФПУ и ее членские организации отстояли права представителей трудовых профессий – шахтеров, металлургов, работников промышленного сектора, сказал секретарь организации.

Говоря о реализации социальных инициатив, он отметил, что в Федерации начата реализация совместно с Национальным банком комплексного социального проекта «Социальная карта ФПУ». «Этот проект призван существенно повысить социальную защищенность огромного количества украинцев и станет одним из факторов укрепления профсоюзного движения и повышения мотивации членства в профсоюзах», - сказал он

Секретарь ФПУ также напомнил, что управленческая команда Федерации сменилась в ноябре минувшего года. По его словам, доверие к прежней команде ФПУ было фактически утрачено, некомпетентная финансовая политика прежнего руководства санаторно-курортных комплексов привела к критическому состоянию ряда объектов, а процветание коррупционных схем внутри самой Федерации - к постоянному вымыванию средств из нее и кризису в профсоюзах.

«Мы начинали работать даже не с нуля, а с огромного минуса. Перед нами стояла конкретная задача преломить эту ситуацию и вывести Федерацию из кризиса. И сегодня мы удовлетворены первыми результатами работ в этом направлении. Конечно, еще не все удалось реализовать из того, что было задумано новой командой. Но мы уверены, что, объединив усилия, украинские профсоюзы будут успешными в реализации всех тех планов, которые мы сегодня ставим перед собой», - сказал он.

Говоря о дальнейшей работе Федерации, И.ИГНАТОВ подчеркнул, что важнейшими направлениями Федерации станут создание Третейского суда ФПУ по трудовым и отраслевым спорам. Кроме того, с целью сделать работу Федерации профсоюзов максимально прозрачной и понятной для членов профсоюзов и широкой общественности, ФПУ намерена с осени текущего года ввести в практику предоставление обществу ежеквартального социального отчета Федерации, в котором будут указаны все наиболее значимые результаты работы крупнейшего профсоюзного объединения в стране.

Также он сообщил, что в ФПУ сегодня широко обсуждается и, возможно, в ближайший год получит продолжение идея создания собственного профсоюзного банка. «Такая практика широко распространена в развитых странах. Обслуживание в едином банке позволяет профсоюзам значительно упрочить свой финансово-экономический фундамент», - сказал он.

Таким образом, И.ИГНАТОВ констатировал, что в первой половине года Федерации профсоюзов Украины удалось значительно усилить позиции профсоюзов и заложить основу для реального влияния на происходящие социальные процессы в стране. Главная задача до конца текущего года, считает он, - завершить разработку долгосрочной стратегии развития Федерации профсоюзов Украины, сохранив при этом достигнутые позитивные результаты деятельности.

Справка УНИАН. Федерация профсоюзов Украины – крупнейшее в Украине добровольное профсоюзное объединение. Образована в 1990 году. В Федерацию входят 26 региональных и 44 отраслевых профсоюза. В том числе, профсоюзы работников угольной промышленности, агропромышленного комплекса, авиастроителей, автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения, работников атомной энергетики и промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, машиностроения и металлообработки, профсоюз работников культуры, охраны здоровья и другие. Всего ФПУ объединяет свыше 9 млн. человек - более 90% членов профсоюзов в Украине. Входит в Международную конфедерацию профсоюзов, Всеевропейский региональный совет профсоюзов, Всеобщую конфедерацию профсоюзов.