Во Львове горит рынок «Левандовский»

Сегодня около 7 часов утра вспыхнул пожар на центральном рынке жилого микрорайона Левандовка во Львове.

Как сообщил УНИАН начальник пресс-центра Главного управления МЧС Украины во Львовской области Павел ВАСИЛЕНКО, огонь мгновенно охватил павильоны и торговые палатки в самом центре рынка «Левандовский» и начал с большой скоростью распространяться по всей территории рынка.

«К гашению пожара, которому уже присвоена высшая степень опасности, привлечены все пожарные подразделения города Львова», - сообщил П.ВАСИЛЕНКО.

По его словам, жертв и пострадавших среди предпринимателей и работников рынка, которые уже начали собираться на рабочих местах, – нет. В данное время проводится эвакуация имущества из магазинов, к которым еще не добрался огонь.

Эвакуация людей (рынок «Левандовский» находится вблизи нескольких густонаселенных общежитий и жилых многоэтажек) пока еще не проводится.