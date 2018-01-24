Прокуратура Крыма начала принимать обращения крымчан через Skype

Прокуратура Автономной Республики Крым разместила на своем веб-сайте электронную форму для сообщений о фактах совершения нарушений прав человека в оккупированном Крыму. Кроме того, для связи между прокуратурой и крымчанами введена онлайн-видеосвязь через Skype.

Как отмечается в сообщении пресс-службы прокуратуры АРК, в ведомстве понимают реальность угрозы от оккупационного режима, которая может коснуться проукраинские настроенных граждан на аннексированном полуострове. Следовательно, прокуратура пытается создать максимально благоприятные и безопасные условия для информирования о случаях нарушения прав крымчан, совершения против них военных преступлений и преступлений против человечности.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму арестовали крымскотатарского активиста "за публикацию видеоролика в 2012 году"Сообщается, что онлайн - видеосвязь с прокуратурой будет работать каждый вторник, среду и четверг - с 10:00 до 13:00 час.

Как сообщал УНИАН, Генеральная ассамблея ООН 19 декабря окончательно одобрила резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной республике Крым и городе Севастополь (Украина)». В документе содержится требование к России выполнить временные мероприятия рекомендаций Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму и обеспечить обучение на украинском и крымскотатарском языках на полуострове.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».