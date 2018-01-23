На станции метро "Кловская" в Киеве почти на три месяца закроют один из эскалаторов

На станции киевского метрополитена «Кловская», 30 января начнутся работы по ремонту эскалатора №2, которые продлятся до 18 апреля.

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"30 января 2018 года на станции «Кловская» начнется плановый капитальный ремонт эскалатора № 2. Работы продлятся до 18 апреля 2018 года», - указано в сообщении пресс-службы киевского метро в Facebook.

Отмечается, что в прошлом году в столичном метро было отремонтировано семь эскалаторов. Всего в метрополитене работает 122 эскалатора. Самый длинный из них – на станции «Крещатик», насчитывает 743 ступени.

Ранее сообщалось, что коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" объявило тендер на строительство участка Сырецко-Печерской линии метро от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь в Подольском районе стоимостью 6,32 млрд грн.