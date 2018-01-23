Гибель Нигояна: журналисты сообщили о новых материалах следствия по первому убийству на Майдане

Следствие по делу об убийстве Героя Украины Сергея Нигояна имеет доказательства того, что его застрелили с далекого расстояния, из ружья, находившегося на вооружении «Беркута». Правоохранители установили точное место его гибели, и нашли свидетеля, который переносил Нигояна с места ранения.

Об этом говорится в материале «Громадського», посвященном расследованию убийств Сергея Нигояна и Михаила Жизневского - первых убийств на Евромайдане в 2014 году.

Отмечается, что у следствия появилась новая версия совершения преступления правоохранителями. Ранее милиция, расследуя дело, рассматривал только версии, согласно которым преступления совершили митингующие или кто-то из гражданских.

По словам следователя Департамента специальных расследований Родиона Достаточного, в этом году экспертиза установила, что стреляли с дальнего расстояния. Если раньше речь шла о том, что стреляли с расстояния до трех метров, то теперь — от семи до двадцати одного метра.

Следователь рассказал, что на месте преступления работали 11 подразделений «Беркута». Всех сотрудников допросили, у некоторых провели обыски и изъяли документы относительно размещения подразделений.

Начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, в свою очередь, рассказал журналистам, что в отношении одного из убийств установили конкретное подразделение «Беркута», бойцов которого проверяют на причастность к совершению преступления.

Правоохранители, кроме того, изъяли дополнительные видеозаписи с места событий. После проработки имеющихся записей версию о том, что мужчин принесли на место уже мертвыми, отбросили (такую версию выдвигали предварительно в милиции). На видео четко зафиксированы моменты их убийства на Грушевского, установлены точные места их гибели.

Следствие установило и допросило новых свидетелей. Один из них — медик-волонтер, который переносил Нигояна с места ранения. На его одежде остались пятна крови. Экспертиза подтвердила, что это действительно кровь Нигояна.

Как отметил Родион Достаточный, свидетельствам можно верить. С данным свидетелем провели следственный эксперимент с участием судебно-медицинского эксперта и баллиста. Также рассчитали сектор, из которого могли стрелять.

Кроме этого, следователи нашли свидетеля-пострадавшего, который получил ранения свинцовой картечью на том же месте и при тех же обстоятельствах, что и Сергей Нигоян. Калибр патронов, которыми совершены убийства в январе 2014-го, как утверждается, соответствуют калибра помпового ружья «Форт-500», которые тогда были на вооружении в МВД Украины.

Читайте также"Кровавое Крещение": на Майдане почтили первых погибших в январе 2014 года (видео)На вооружении у подразделений милиции было помповое ружье 12-го калибра, эти же ружья могут стрелять патронами для принудительной остановки транспортных средств, именно от таких ранений погибли Михаил Жизневский и Роман Сеник.

Сергей Нигоян, по словам следователя, также убит патроном 12 калибра (свинцовой картечью), что свидетельствует о причастности к преступлению тогдашних правоохранителей. Следователь не исключает, что они могли купить патроны самостоятельно и не отчитываться об их использовании.

Как рассказал Достаточный, в течение года следствие будет проводить фоноскопические экспертизы (идентификация личности по голосу) правоохранителей, которые работали на месте преступления, и исследовать их радиопереговоры в день убийств.

В целом, в эпизоде по 19-22 января расследуется 291 преступление. Расследование проводится следователем ГПУ и двумя работниками территориального подразделения.

Напомним, четыре года назад на Майдане в Киеве произошли первые убийства. Утром 22 января на улице Грушевского застрелили активиста самообороны Майдана Сергея Нигояна, а через три часа был убит еще один майдановец – белорус Михаил Жизневський. Расследование этих резонансных убийств продолжается уже четыре года.