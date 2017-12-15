В Днепре окончательно переименовали проспект в честь героя Небесной сотни Сергея Нигояна

В Днепре окончательно переименовали проспект Калинина на проспект Сергея Нигояна, который погиб во время Революции Достоинства на улице Грушевского в 2014 году. Об этом сообщают местные издания, а также глава города Борис Филатов на своей странице в Facebook.

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Перед этим в Днепре прошли общественные слушания относительно переименования проспекта. Причиной слушаний стало то, что ранее апелляционный суд Днепра признал неправомерным решение городского совета о переименовании проспекта Калинина в проспект Нигояна.

Суд обязал горсовет провести общественные слушания по данному вопросу. Большинство из выступающих на слушаниях заявили, что Сергей Нигоян – герой Украины и его имя необходимо увековечить.

Некоторые граждане выступили с мнением, что проспекту необходимо вернуть его историческое название – Чечеловский. Данная точка зрения была принята участниками негативно и подверглась критике. По результатам слушания, 150 из 175 человек отдали свой голос за то, чтобы проспект носил имя Сергея Нигояна и дальше.

"Суды, общественные слушания, депутаты, крики, вопли, Громадська Рада, дискуссии, шум в прессе. В городе не будет проспекта Калинина. А будет проспект Сережи Нигояна", - написал Филатов.