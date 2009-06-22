Минюст разъясняет, кому можно хранить порнографию

В Министерстве юстиции подчеркивают, что уголовная ответственность за хранение порнографической продукции наступает лишь в том случае, если такие действия совершены с целью ее сбыта.

Об этом говорится в комментарии, переданном агентству УНИАН пресс-службой Минюста.

В Минюсте напоминают, что 11 июня 2009 года Верховная Рада приняла Закон Украины «О внесении изменения в статью 301 Уголовного кодекса Украины». В связи с резонансом, вызванным данным законом, а также в связи с многочисленными некорректными трактовками норм этого законодательного акта в средствах массовой информации министерство подчеркивает, что внесение предложенного изменения в Уголовный кодекс Украины обеспечивает приведение национального законодательства в соответствие с международно-правовыми обязательствами Украины, в том числе и Международной конвенцией о предотвращении оборота порнографических изданий и торговли ими.

При этом Минюст обращает внимание на то, что принятый закон запрещает хранение порнографии лишь с целью сбыта или распространения, тогда как хранение порнографии без наличия такой цели, то есть для собственного использования или же, например, соответствующими специалистами в медицинских целях не имеет состава преступления и не может быть основанием для привлечения к уголовной ответственности.

“Ведь вполне очевидно, что в ином случае преследование за такие действия будет нарушать конституционный запрет вмешиваться в личную и семейную жизнь лица, установленный статьей 32 Конституции Украины”, - отмечает ведомство.

В Минюсте также отмечают, что в каждом конкретном случае соответствующими правоохранительными органами должно быть доказано в законном порядке и установлено обвинительным приговором суда, что лицо, которое хранит предметы порнографического характера, имело целью осуществить их сбыт или распространение.

Доказательствами же такой цели, для примера, может быть наличие большого количества экземпляров одного и того же произведения или наличие соответствующих гражданско-правовых соглашений на продажу или на перемещение этих произведений и тому подобное.