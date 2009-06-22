Из Берлина подсказывают, где Украине взять деньги на газ

В МИД Германии считают, что Украина могла бы рассчитываться за газ за счет кредита Международного валютного фонда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня специальный представитель МИД Германии по вопросам стран Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа Ганс-Дитер ЛУКАС на конференции “Россия, Украина и Восточное партнерство ЕС”, организованной в Берлине неправительственным Немецким советом по внешней политике.

“По моему мнению, пока нереально, чтобы были кредиты ЕС на двусторонней основе. Но более реальными являются частные структуры. По нашему мнению, лучшим вариантом являются кредиты МВФ”, - сказал он.

В то же время, представитель МИД Германии отметил, что Украина при этом, конечно, должна выполнять положения меморандума с МВФ для получения всех траншей выделенного для нее кредита.