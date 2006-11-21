В одесской канализации нашли 5 трупов

В понедельник в 7.56 в Одессе в канализационной трубе без признаков жизни были обнаружены тела 5 человек.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, причина гибели устанавливается. По факту происшествия правоохранительными органами ведется следствие. На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС Украины в Одесской области.