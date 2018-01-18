На Житомирщине почти 91% детей-сирот и лишенных родительской опеки детей воспитываются в семьях

На Житомирщине почти 91% детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, уже воспитываются в семьях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на данные службы по делам детей.

Так, на первичном учете служб по делам детей райгосадминистраций и горисполкомов по состоянию на конец 2017 года находится 3017 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, из которых 90,62% воспитываются в семьях.

«Статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, в 2017 году получили 464 ребенка, а в 2016 – 469 детей. На региональном учете детей, которые могут быть усыновлены, находится 763 ребенка, из них 10 детей воспитываются в семьях опекунов и попечителей и 514 в приемных семьях и детских домах семейного типа», – сообщили в службе.

В течение 2017 года в области усыновили 77 детей, из которых 5 детей - с особыми потребностями.

Под опекой и попечительством находится 2165 детей, что составляет 71,76 % от общего количества детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, 40 детей по состоянию здоровья находятся в специальных заведениях и к опекунам возвращаются только в выходные, праздничные дни и на каникулы.

Также в области есть 37 детских домов семейного типа и 195 приемных семей, в которых воспитывается 623 ребенка. В течение 2017 года было создано 3 детских дома семейного типа, а также 5 приемных семей, в которые устроены 57 детей.

В 2017 году в службу по делам детей облгосадминистрации поступило 139 анкет детей для возможного усыновления, что на 19,8 % больше, чем в 2016 году. Сейчас в банк кандидатов в усыновители внесены 46 супружеских пар, желающих усыновить ребенка.