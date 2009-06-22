Кабмин согласует с МВФ увеличение уставного капитала Нафтогаза

Кабинет министров Украины намерен согласовать в ходе переговоров с Международным валютным фондом возможность увеличения уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины» на 18,6 млрд. грн.

Об этом заявил и.о. министра финансов Игорь УМАНСКИЙ в интервью «Зеркалу недели».

Он сообщил, что средства на увеличение уставного фонда «Нафтогаза» будут получены за счет выпуска облигаций - по такой же модели, как и в случае рекапитализации банков.

По его словам, информация передана МВФ и ожидается реакция.

По словам И.УМАНСКОГО, решение об увеличении уставного фонда НАК «Нафтогаз України» на 18,6 млрд. грн. может быть принято и реализовано правительством только после внесения изменений в закон о бюджете. «В том виде и с теми идеями, с которыми на Кабмине принималось с голоса предложение господина ПРОДАНА, решение не может быть реализовано. Поэтому я вчера докладывал (и мы рассматривали на Кабмине) проект изменений к закону о госбюджете на нынешний год в части «Нафтогаза». Без этих изменений у меня нет юридических оснований сделать эмиссию ОВГЗ и наполнить уставный фонд НАК», - подчеркнул и.о. министра финансов.

При этом он отметил, что согласно отечественной методике, увеличение уставного фонда «Нафтогаза» не повлияет на дефицит, а баланс будет нулевым.

«Мы получаем минус 18,6 млрд., когда делаем эмиссию, но плюс 18,6, когда приобретаем активы», - пояснил он.

Вместе с тем и.о. министра финансов отметил, что согласно методологии МВФ, эти деньги увеличат дефицит бюджета.

«По украинской методологии, при этой операции по дефициту нулевой баланс. Дефицит не увеличивается. По методологии МВФ он, безусловно, увеличивается», - признал он, добавив, что в связи с этим вопрос увеличения уставного фонда НАК требует согласования с МВФ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины предлагает увеличить уставный капитал НАК «Нафтогаз Украины», чтобы дать возможность компании компенсировать разницу в цене на газ для предприятий теплокоммунэнерго.

Соответствующий законопроект о внесении изменений в госбюджет-2009 был принят 17 июня на заседании правительства.

Сумма увеличения уставного фонда будет определена решением Верховной Рады, но в правительстве считают, что увеличить капитал необходимо на 10-18 млрд. грн.

11 июня заместитель министра топлива и энергетики Украины Владимир МАКУХА сообщил, что Кабинет министров одобрил увеличение уставного фонда «Нафтогаза Украины» на 18,6 млрд. грн. – до 24,1 млрд. грн.

В настоящее время уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины» составляет 5 млрд. 564,714 млн. грн.

Приезд в Украину миссии МВФ ожидается на следующей неделе.