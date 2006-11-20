Почему Тимошенко не хочет быть мэром Киева

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО не планирует баллотироваться на должность Киевского городского председателя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на экстренном заседании трех фракций Киевсовета – БЮТ, «Нашей Украины» и блока Виталия Кличко.

«Я не планирую баллотироваться на должность мэра. Не потому что я не уважаю или не люблю киевлян, я думаю, я была бы неплохим мэром. А потому что цель стоит у нашей команды - убрать всю реваншистскую власть из кабинетов, провести досрочные парламентские выборы своевременно. Есть шанс и реформу отменить, что может изменить формат власти. Это значит, что я собираюсь наводить порядок в целом в Украине», - сказала она и добавила: «Я знаю, если я сейчас пойду на мэрские выборы при этой власти, которая сегодня окапывается в Киеве, то, думаю, киевлянам каждый день отравят только потому, что я могу быть мэром». «Поэтому я никогда не сделаю такой необдуманный шаг», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.