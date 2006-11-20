Луганские журналисты голодают второй день

В Луганской области вторые сутки голодают журналисты газеты «Сватівські відомості», протестуя против повышения тарифов.

Как сообщил корреспонденту УНИАН по телефону участник голодовки Андрей КРЮКОВ, свою акцию журналисты проводят под лозунгом: «Лучше умереть от голода, чем платить за холод».

Сегодня к ним присоединились шесть жителей города Сватово.

Как отметил А.КРЮКОВ, жители города поставили четыре палатки и обеспечивают голодающих кипятком. Власть так и не смогла провести обещанную сегодня на 15 часов внеочередную сессию городского совета, как этого требуют голодающие. Сессия перенесена на 10 часов 21 ноября. А.КРЮКОВ также сообщил, что журналисты простояли всю ночь на центральной площади Сватово у костра. Около полуночи к ним приезжала машина «скорой помощи», чтобы проверить состояние здоровья. Сегодня утром к голодающим подходил городской председатель Николай ШЕРСТЮК и поинтересовался их здоровьем.

Губернатор области Александр АНТИПОВ с голодающими не встретился, хотя обещал.

К голодающим присоединилась пенсионерка города Сватово 71-летняя Людмила СВИЛОГУЗОВА. На сегодняшний день в акции принимают участие 10 человек.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября журналисты газеты «Сватівські відомості» обратились к коллегам-журналистам с просьбой оказать информационную поддержку их акции бессрочной голодовки под лозунгом «Лучше умереть от голода, чем платить за холод».

В своем обращении к журналистам они отмечали, что 7 ноября Сватовский городской совет принял решение о повышении тарифов на отопление до 10,53 грн. за квадратный метр. Журналисты издания требуют от городского совета провести внеочередную сессию, на которой отменить решение о повышении тарифов.

Кроме того, они требуют оставить старые тарифы до конца отопительного сезона и перенести рассмотрение вопроса о повышении на май, создать постоянно действующую комиссию для изучения ситуации с качеством поставляемых услуг Сватовским отделением «Теплокоммунэнерго», а также регулярно информировать жителей Сватово о работе этой комиссии и по окончании отопительного сезона провести общественные слушания, на которых комиссия должна отчитаться о своей работе. В случае, если требования журналистов не будут выполнены, они требуют отставки городского председателя, а ответственность за состояние своего здоровья и всех, кто присоединится к их акции, возлагают на городского председателя и депутатов горсовета.